В Белоруссии сообщили о 17-тысячной группировке ВСУ, расположенной у границы с Украиной

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CentralAsia (CA) - Около белорусской границы в настоящее время сосредоточено 17 тысяч украинских военнослужащих, сообщил гостелеканал СТВ со ссылкой на информацию Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«По данным нашего ГПК, в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17 тысяч военных», - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в Ровненской области Украины «продолжают укреплять границу, где возводят новые фортификационные и инженерные сооружения, создают вторую линию противотанковых рвов. Для этого используют специальные бетонные конструкции - тетраиды».

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков также сообщил о том, что по всей территории страны активно работает подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами «Рысь».

«Во внутренних войсках было создано специальное подразделение «Рысь». Самая главная задача - борьба с диверсионно-разведывательными группами. Сегодня это подразделение активно работает на всей территории Белоруссии. Это специально подготовленные сотрудники - военнослужащие внутренних войск. Только контрактники служат в этом подразделении, и они уже готовы работать на любой территории нашей страны», - сказал Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ в воскресенье.

Как сообщалось, Украина образовала в приграничных с Белоруссией районах систему инженерных заграждений, в частности, минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность.