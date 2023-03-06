В Афганистане сообщили о боестолкновениях на границе с Ираном, - СМИ

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CentralAsia (CA) - На границе Афганистана и Ирана произошли вооруженные столкновения между двумя странами. Об этом сообщило афганское агентство «Аамадж Ньюс» в Twitter со ссылкой на источники в приграничной провинции Нимроз. В Иране пока не комментировали произошедшее.

По информации агентства, во время столкновений было использовано различное вооружение, какое именно — не уточняется. Данных о пострадавших и погибших нет. Причина столкновений неизвестна.