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В Афганистане сообщили о боестолкновениях на границе с Ираном, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На границе Афганистана и Ирана произошли вооруженные столкновения между двумя странами. Об этом сообщило афганское агентство «Аамадж Ньюс» в Twitter со ссылкой на источники в приграничной провинции Нимроз. В Иране пока не комментировали произошедшее.

По информации агентства, во время столкновений было использовано различное вооружение, какое именно — не уточняется. Данных о пострадавших и погибших нет. Причина столкновений неизвестна.

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