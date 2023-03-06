В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 6 марта в 03:10 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 621 километре к юго-западу от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,7», - говорится в сообщении.

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