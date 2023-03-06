Глава Минобороны России Шойгу посетил Мариуполь

Сергей Шойгу справа

CentralAsia (CA) - Минобороны России показало кадры визита министра Сергея Шойгу в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба ведомства, там он «проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны РФ по восстановлению инфраструктуры Донбасса». Когда состоялась поездка, в ведомстве не уточнили.

«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе, Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов», — говорится в сообщении.

В ходе визита министр заслушал доклад о «строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец— Донбасс». Ожидается, что водовод будет обеспечивать «многие населенные пункты региона».

4 марта Минобороны РФ сообщило, что Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне «военной операции» в Украине. В тот же день министр провел совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки войск, обсуждалось в том числе обеспечение военных оружием. 5 марта Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне «военной операции» в Украине.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Мэр города Олег Моргун говорил, что сносу подлежит более 400 строений По его словам, завершить снос планируется в 2023 году.

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