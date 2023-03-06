В парламенте Грузии депутаты устроили драку. Видео

CentralAsia (CA) - Грузинские депутаты в понедельник в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах устроили драку, передает Грузия Online.

Во время заседания произошла словесная перепалка между председателем комитета Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами. Затем потасовка перетекла из зала заседания в холл парламента.

«У тебя нет родины, чьим интересам ты служишь? У тебя нет родины. У тебя нет чувства государственности», - обратился Оханашвили к лидеру партии «Стратегия Агмашенебели» Георгию Вашадзе.

Всех оппозиционных депутатов заставили покинуть зал заседания.

«Прогнали всех оппозиционных депутатов силой, в том числе женщин. Здание окружено полицией, не допускаются журналисты, что означает, что закон уже начал действовать», — заявила оппозиционный депутат Ека Херхеулидзе журналистам.

Параллельно с обсуждением законопроектов на территории, прилегающей к парламенту, проходит акция протеста. Митингующие выступают против принятия закона.

Ранее депутаты от оппозиционного движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии «Грузинская мечта», у которой парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.