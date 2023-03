Мечта о победе над временем — самое простительное из человеческих заблуждений, - Republic

CentralAsia (CA) - В издательстве «Альпина Паблишер» свет увидела книга британского журналиста Оливера Беркмана «Четыре тысячи недель. Тайм-менеджмент для смертных» (бестселлер The New York Times, бестселлер The Sunday Times, выбор редакции Amazon: «Лучшая книга в разделе нон-фикшн»). Самим названием автор отсылает к известному факту о том, продолжительность нашей жизни равна примерно 4000 неделям, но успеть сделать всё у нас не получится, как бы мы ни старались.

Как пишет Republic, правда в том, что день, когда вы разгребете рабочую почту, никогда не наступит, а ваш список дел — на самом деле бесконечный конвейер. Автор предлагает отложить его в сторону и задать себе вопрос: вы правда хотите тратить отпущенные 4000 недель жизни на безрадостную борьбу за продуктивность?

Книга, как обещает аннотация, меняет наше представление о времени нашей жизни и о том, как его потратить наилучшим образом. Прочитав ее, вы сможете принять реальность такой, какая она есть, поймете, на что хотите тратить время, а заодно избавитесь от одержимости постоянной занятостью и страха упущенной выгоды.

Мечта о победе над временем — самое простительное из человеческих заблуждений, потому что альтернативный вариант слишком пугает. Но, к сожалению, такая борьба обречена на провал. Поскольку отпущенное нам время ограниченно, мы никогда не достигнем над ним той власти, которая позволила бы нам выполнить все предъявляемые требования или успешно достичь всех целей, которые кажутся важными. Вместо этого придется делать трудный выбор. И поскольку мы не можем не только приказывать, но даже предсказывать многое из того, что происходит на отпущенном нам отрезке, мы никогда не почувствуем, что надежно контролируем события, защищены от страданий и готовы ко всему, что может случиться.

Жизнь как черновик

И тут снова стоит вспомнить загадочное предположение Хайдеггера, что у нас вообще нет времени, что, напротив, мы и есть время. Мы никогда не одержим верх над мгновениями нашей жизни, потому что эти мгновения не что иное, как мы сами. Чтобы овладеть ими, нужно в первую очередь попасть за их пределы, отделиться от них. Но что бы тогда стало с нами? «Мы сотканы из вещества времени, — пишет Хорхе Луис Борхес. — Время — река, которая уносит меня, но эта река — я сам; тигр, который пожирает меня, но этот тигр — я сам; огонь, который меня пепелит, но этот огонь — снова я». Нельзя выбраться на безопасный берег, когда вы и есть река. Поэтому ненадежность и беззащитность — это наши состояния по умолчанию, ведь в каждый миг, из которого вам не вырваться, может произойти все что угодно — от срочного электронного письма, которое нарушит ваши дневные планы, до утраты, которая потрясет ваш мир до самых основ.

Если жить ради того, чтобы обрести надежность в отношении времени, хотя на самом деле такая надежность недостижима, жизнь в конце концов начнет восприниматься как нечто предварительное, как будто цель, для которой вы рождены, все еще лежит в будущем, за горизонтом. А настоящая жизнь может начаться лишь тогда, когда вы, по выражению Арнольда Беннетта, «приведете ее в должный рабочий вид». То есть когда приведете в порядок дела, или введете для себя лучшую систему организации труда, или получите образование, или потратите достаточное количество лет на оттачивание своего мастерства. А может быть, тогда, когда найдете родственную душу или заведете детей, когда дети вырастут и покинут дом, когда свершится революция и социальная справедливость будет восстановлена. Вот тогда-то вы наконец почувствуете, что все под контролем, успокоитесь и отыщете настоящий смысл жизни. А до тех пор жизнь непременно воспринимается как борьба.

Иногда она радует, иногда утомляет, но всегда устремлена к некоему моменту истины, который все еще лежит в будущем. В 1970 году швейцарка Мария-Луиза фон Франц, психолог и исследовательница сказок, написала о потустороннем в своей работе:

«[У человека] складывается странное отношение к действительности, а именно формируется чувство, что в реальной жизни он еще пока не существует. До поры до времени он предпринимает какие-то действия, однако, какие бы поиски он ни вел — женщины ли, работы ли, — у него всегда остается ощущение, что это еще не то, что ему нужно… Такой [человек] переживает смертельный страх в тех ситуациях, которые требуют принятия на себя ответственности за что-либо. Он испытывает ужас при мысли о необходимости связать себя обещаниями, навсегда остаться в земных границах пространства и времени и в итоге оказаться обычным реальным человеком — тем, кем он, собственно, и является».

«Навсегда остаться в земных границах пространства и времени» — пусть даже не навсегда, а в меру отпущенных нам возможностей — значит признать свое поражение. Это значит позволить иллюзиям умереть. Вам придется смириться с тем, что дел всегда будет слишком много. Что вам не удастся избежать тяжелого выбора или заставить мир двигаться с той скоростью, которую вы предпочитаете. И нет никаких гарантий, что какой-либо опыт, особенно опыт близких отношений с другими людьми, пройдет безболезненно и гладко. А с точки зрения Вселенной, когда все это закончится, оно все равно не будет так уж много значить.

Но, смирившись с этим, вы сможете по-настоящему быть здесь. И тогда вам удастся получить от жизни нечто действительно стоящее. Вы сумеете проводить свое конечное время, сосредоточившись на нескольких значимых для вас вещах — тех, что важны сами по себе, сейчас, в данный момент. Возможно, стоит подчеркнуть, что все это не служит аргументом против долгосрочных начинаний вроде брака, воспитания детей, создания организаций или реформирования политических систем. И конечно же, это не аргумент против борьбы с изменением климата — все эти вещи входят в число самых важных. Но это аргумент в пользу того, что даже они могут иметь значение только сейчас, в конкретный момент работы над ними, независимо от того, увенчалась ли эта работа успехом в общепринятом смысле. Потому что все, что у вас когда-либо будет, это «сейчас».

Соблазнительно думать, что, решив или по крайней мере сократив проблемы со временем, вы станете счастливым, надолго или навсегда. Но у меня нет причин предполагать, что это правда. Наша конечная жизнь полна мучительных проблем, создаваемых ее конечностью, начиная с переполненных почтовых ящиков и заканчивая смертью. Даже если с ними смириться, они все равно воспринимаются как проблемы, пусть и не так остро. Речь о душевном покое более высокого порядка, покое, который приносит нам признание того факта, что невозможность избежать проблем, вызванных конечностью, сама по себе не является проблемой. Человеческая болезнь часто причиняет боль, но, как отмечает учитель дзен Шарлотта Йоко Бек, она невыносима лишь до тех пор, пока вы верите, что она излечима. Примите неизбежность страдания, и за этим последует свобода: вы наконец-то сможете снова начать жизнь. То же прозрение, что пришло ко мне на скамейке в Бруклине, посетило и французского поэта Кристиана Бобена, как он вспоминает, в столь же обыденный момент:

«Я чистил красное яблоко из сада и вдруг неожиданно осознал: все, что может предложить мне жизнь, — это лишь серия замечательно неразрешимых проблем. И с этой мыслью мое сердце захлестнул океан глубочайшего покоя».

Пять вопросов

Чтобы все это выглядело конкретнее, стоит задать себе несколько вопросов о собственной жизни. Если ответы не приходят сразу, ничего страшного. Смысл в том, чтобы, по знаменитому выражению Райнера Марии Рильке, жить этими вопросами. Если вы зададите их себе с любой степенью искренности, считайте, что вы уже начали осознавать свое реальное положение и готовы начать использовать конечное время с максимальной пользой.

1. В каких областях работы и жизни вы стремитесь к комфорту, когда требуется небольшой дискомфорт?

Работа над самыми важными жизненными проектами почти неминуемо повлечет за собой утрату чувства полного контроля над своим временем, повышенную восприимчивость к болезненным ударам реальности и неуверенность в будущем. Ваши проекты могут закончиться провалом, возможно, из-за того, что вам не хватает таланта. Вам придется попадать в неловкие ситуации, вести трудные разговоры, разочаровывать других и так глубоко погружаться в отношения, что дополнительные страдания из-за того, что несчастья случаются с вашими близкими, практически гарантированы. И поэтому вполне естественно, что, планируя время своей повседневной жизни, мы ориентируемся на то, чтобы избегать тревог и страхов. Прокрастинация, отвлекающие факторы, страх перед долгосрочными решениями, приведение дел в порядок, работа над слишком многими проектами одновременно — все это способы поддерживать иллюзию, будто вы контролируете свою жизнь. О том же, хотя и не столь прямолинейно, говорит и постоянная тревога, дающая невеселое, но успокаивающее чувство, что вы делаете что-то конструктивное, пытаясь сохранить контроль над ситуацией.

Джеймс Холлис рекомендует перед принятием важных решений задавать себе вопрос: «Умаляет меня этот выбор или позволяет мне расти?» Этот вопрос уведет вас от потребности выбрать то, что вызывает меньше тревоги, и поможет взглянуть в глаза своим истинным намерениям, касающимся времени. Если вы пытаетесь решить, скажем, оставить данную работу или отношения либо, наоборот, погрузиться в них с головой, вопрос о том, что сделает вас счастливее, скорее всего, заставит вас выбрать самый удобный вариант или же поставит в тупик. Но обычно вы интуитивно понимаете, будет ли продолжение отношений или работы ставить перед вами проблемы, помогающие расти как личности, или заставит вашу душу съеживаться с каждой неделей. По возможности предпочитайте дискомфорт роста комфорту покоя.

2. Придерживаетесь ли вы стандартов производительности или эффективности, которые невозможно выполнить, и оцениваете ли себя в соответствии с ними?

Один из распространенных признаков иллюзии, будто мы когда-нибудь станем хозяевами времени, — наши нереалистичные планы его использования. Эти планы мы всегда вынуждены откладывать на будущее, поскольку их невозможно выполнить в настоящем. Правда в том, что нельзя стать настолько эффективным и организованным, чтобы реагировать на бесконечное количество поступающих требований. Обычно мы не в состоянии уделять «достаточно времени» и работе, и детям, а заодно общению, путешествиям и участию в общественной деятельности. Но вера в то, что вы строите как раз такую жизнь и она вот-вот начнется, дает обманчивое ощущение комфорта.

Как бы вы изменили свой подход ко времени сегодня, если бы в глубине души знали, что спасение никогда не наступит, что ваши стандарты всегда были недостижимы и, следовательно, вы никогда не найдете времени для того, для чего надеялись его найти? Возможно, у вас возникнет искушение возразить, что ваш случай особый, что в вашей конкретной ситуации достичь невозможного в плане использования времени просто необходимо, иначе наступит катастрофа. Допустим, вы боитесь, что вас уволят и вы останетесь без дохода, если не справитесь со своим невыполнимым объемом работы. Но это заблуждение. Если уровень производительности, которого вы от себя требуете, недостижим, то вы его не достигнете, даже если на горизонте маячит катастрофа. И принятие этой реальности вам только поможет.

По мнению Иддо Ландау, в том, чтобы ставить себе планку, которой не может достичь никто (и которую многие из нас и не подумали бы предложить другим), есть некая жестокость. Более человечный подход — по возможности отказаться от подобных усилий. Позвольте вашим невозможным стандартам разбиться оземь. А потом выберите из обломков несколько значимых задач и начните работать над ними сегодня.

3. Что еще мешает вам согласиться, что вы такой, какой есть, а не такой, каким, по-вашему, должны быть?

Еще один способ откладывать признание конечности — вместе с тревожной правдой, что мы живем здесь и сейчас, — верить, что наша сегодняшняя жизнь служит лишь этапом на пути к превращению в человека, которым, как вам кажется, должны стать в глазах общества, религии или родителей, живы они или нет. Как только вы заслужите настоящее право на существование, говорите вы себе, жизнь перестанет казаться такой неопределенной и неуправляемой. В эпоху политического и экологического кризиса такое мироощущение часто выливается в убежденность, будто уделять время стоит только экстренным ситуациям, денно и нощно решая мировые проблемы. А если вы тратите время на что-то другое, то должны испытывать чувство вины за свой эгоизм.

Эта попытка оправдать свое существование в глазах какого-то внешнего авторитета может долго продолжаться и у взрослых. Но, как пишет психотерапевт Стивен Коуп,

«когда мы достигаем определенного возраста, мы, к нашему удивлению, наконец осознаем, что никому на самом деле нет дела до того, как мы живем. Это самое тревожное открытие для тех, кто жил чужой жизнью и избегал своей собственной: никому нет дела, кроме нас».

Оказывается, что попытка обрести надежность, оправдывая свое существование, была все это время и необязательной, и тщетной. Тщетной потому, что жизнь всегда будет казаться ненадежной и неуправляемой. А необязательной потому, что, как выясняется, нет смысла откладывать настоящую жизнь до того момента, пока кто-то не подтвердит, что вам можно ею жить. Душевный покой и пьянящее чувство свободы приходят не оттого, что вас кто-то одобряет, а лишь тогда, когда вы понимаете, что никакое одобрение не принесет ожидаемой надежности.

В любом случае я убежден, что делать это можно, только избавившись от чувства, будто свои недели существования на планете необходимо заслужить. Когда на вас перестанет давить потребность стать таким, каким вы не являетесь, вы увидите себя здесь и сейчас, с вашими достоинствами и недостатками, с талантами и устремлениями и сможете следовать туда, куда они вас ведут. Может быть, ваша миссия в мире, борющемся с многочисленными кризисами, вовсе не лежит в сфере политики и общественной деятельности. Может быть, ваше призвание — ухаживать за пожилым родственником или писать музыку. Или же работать кондитером, как мой шурин, крепкий южноафриканец: с виду его можно принять за игрока в регби, но занимается он тем, что создает шедевры из сахарной и масляной глазури к большой радости тех, кому они достаются. Буддийский учитель Сьюзан Пайвер отмечает, что вопрос, как нам нравится проводить свое время, многим кажется неприятным и слишком прямолинейным. Но, возможно, именно ответ на него укажет вам лучшие способы использовать свое время.

4. В каких сферах жизни вы бездействуете, если не уверены, что знаете, как поступать?

Порой мы годами смотрим на свою жизнь как на генеральную репетицию, полагая, что в данный момент получаем навыки и опыт, необходимые, чтобы взять все под контроль в будущем. Но мне иногда представляется, что вся моя взрослая жизнь до настоящего момента была постепенным постижением той истины, что на свете нет ни людей, ни институций, которые не действовали бы по наитию. В детстве я думал, что газету, лежащую на столе во время завтрака, должно быть, написали люди, которые действительно знают, что делают; позже я и сам начал работать в газете. Сам того не сознавая, я переносил свои представления о компетентности на другие области, в том числе на политику. Но потом я познакомился с несколькими политиками. И те после пары рюмок признавались, что суть их работы была в том, чтобы кое-как брести от кризиса к кризису, изобретая правдоподобно звучащие политические стратегии прямо в автомобиле, по пути на пресс-конференции, на которых эти стратегии должны были быть озвучены. Даже тогда я ловил себя на том, что вижу в этом проявление извращенной гордости, которой британцы иногда прикрывают свою ползучую заурядность. Потом я переехал в Америку, где, как выяснилось, все тоже импровизируют сплошь и рядом. Политические события последних лет только прояснили, что люди «у власти» управляют мировыми событиями не более, чем все мы.

Возможно, вы никогда по-настоящему не почувствуете, будто знаете, что делаете, — в работе ли, браке, воспитании детей или в чем-либо еще. Это тревожит, но также освобождает, потому что у вас теперь нет причин для чувства неловкости или подавленности из-за того, что в данный момент вы с чем-то плохо справляетесь. Если вы все равно никогда не доведете свои навыки до совершенства, зачем откладывать важные дела? Можно уже сейчас погрузиться в них и воплощать смелые планы в жизнь, перестав проявлять чрезмерную осторожность. Еще большую свободу приносит понимание, что все остальные находятся в том же положении, осознают они это или нет.

5. Как бы вы проводили время, если бы меньше заботились об успехе?

И наконец, есть еще одно распространенное проявление жажды господства над временем. Оно обусловлено причинно-следственной катастрофой: мы воображаем, что истинная ценность того, как мы проводим свое время, всегда определяется по результатам. Отсюда достаточно явственно следует, что есть смысл уделять время только тем видам деятельности, результаты которых вы ожидаете застать и увидеть своими глазами. В документальном фильме «Дело всей жизни» (A Life’s Work) режиссер Дэвид Ликата рассказывает о людях, которые пошли другим путем: посвятили себя проектам, которые почти наверняка не будут завершены при их жизни. Так, среди героев фильма — отец с сыном, которые пытаются занести в каталог каждое дерево в оставшихся древних лесах мира, а также девушка-астроном, которая, сидя за столом в Институте SETI в Калифорнии, отслеживает радиоволны в поисках признаков внеземной жизни. У них сияют глаза, и они знают, что делают что-то важное, и наслаждаются своей работой именно потому, что им не нужно пытаться убедить себя во вселенской важности их вклада или в том, что они при жизни увидят его плоды.

Но ведь, наверное, любая деятельность, включая воспитание детей, укрепление сообществ и прочее, не может быть завершена в течение одной жизни. Все подобные действия входят в гораздо более масштабный временной контекст, и их конечная ценность будет измерима только спустя долгое время после нашей смерти (или, возможно, никогда, поскольку время тянется бесконечно). И поэтому стоит спросить: какие действия — акты щедрости или заботы о мире, амбициозные планы или вложения в отдаленное будущее — было бы целесообразно предпринять сегодня, точно зная, что мы никогда не увидим их результатов? Мы все находимся в положении средневековых каменщиков, добавляющих еще несколько кирпичей в собор, который, как они прекрасно знают, не будет достроен при их жизни. Собор все равно стоит того, чтобы его построить.

Следующее самое необходимое дело

15 декабря 1933 года Карл Юнг написал одной своей корреспондентке, некоей фрау V., письмо, где отвечал на ее вопросы о том, как правильно жить. Его ответ хорошо подходит для того, чтобы завершить им эту книгу.

Дорогая фрау V., на ваши вопросы нет ответов, потому что вы хотите знать, как жить. Человек живет так, как может. Нет единого, определенного пути… Если вы хотите именно этого, вам лучше присоединиться к католической церкви, где вам объяснят, что к чему. [Напротив, личный путь] — это путь, который вы создаете для себя сами, который никем не предписан, не известен вам заранее и возникает сам по себе, просто когда вы ставите одну ногу перед другой.

Юнг дает только один совет: идя по такому пути, нужно «спокойно делать следующее самое необходимое дело. Пока вы думаете, будто не знаете, что это за дело, у вас по-прежнему слишком много средств, чтобы тратить их на бесполезные догадки. Но если вы с уверенностью делаете следующее самое необходимое дело, это значит, что вы всегда делаете нечто важное и предназначенное судьбой». В несколько измененной форме, «сделай следующую правильную вещь», эта же идея приобрела популярность у «Анонимных алкоголиков» как способ пережить моменты острого кризиса и не сойти при этом с ума. Но на самом деле «следующее необходимое дело» — это все, к чему каждый из нас может стремиться в любой момент. И мы должны это делать, хотя у нас вообще нет объективного способа определять, какой ход действий правилен.

К счастью, именно потому, что больше ничего вы не можете сделать, это единственное, что вам нужно делать. Если вы таким образом поймете правду о времени и целиком погрузитесь в присущее вам состояние человека с ограниченным запасом времени, вы достигнете величайших высот производительности, совершенства, служения и самореализации, какие только вам доступны. И жизнь, которая, как вы увидите в зеркале заднего вида, будет постепенно обретать форму, начнет соответствовать единственному критерию, по которому можно определить, правильно ли вы используете отпущенные вам недели. И этот критерий не число людей, которым вы помогли, и не объем работы, который сделали. Он заключается в том, что в рамках своего момента истории, ограниченного времени и талантов вы сделали то, что сделали, — и принесли в нашу общую жизнь больше света, выполнив то, ради чего вы родились, будь то грандиозная задача или маленькое чудачество.