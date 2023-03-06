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Путин созвонился с Токаевым

CentralAsia (KZ) -  Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК. По его словам, обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, в том числе транспортные коридоры и торгово-экономическое взаимодействие.

На сайте Кремля говорится, что лидеры обсудили сотрудничество в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Путин и Токаев подтвердили планы по дальнейшему укреплению союзнических отношений.

В пресс-службе Токаева уточнили, что во время телефонного разговора президенты уделили «особое внимание вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей» и «рассмотрели график предстоящих мероприятий».

Последний раз президенты России и Казахстана общались по телефону 20 января. Тогда они обсуждали актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, а также затронули «вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере».

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