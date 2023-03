ISW: Наступление войск РФ под Бахмутом приближается к кульминации, после этого ВСУ могут перейти к контрнаступлению (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 6 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российское наступление с целью захвата Бахмута Донецкой области вскоре завершится, независимо от того, возьмут ли войска РФ город или нет. Российские военные, вероятно, будут испытывать трудности с поддержанием любых последующих наступательных операций в течение нескольких месяцев.

«У украинских сил, вероятно, будет возможность перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации… В ближайшие месяцы российские силы, вероятно, не смогут начать еще одну длительную наступательную операцию, подобную битве за Бахмут, из-за хронической нехватки личного состава и техники», - говорится в сводке.

Аналитики отмечают, что не ясно, намерены ли российские войска возобновить наступление в районе Угледара Донецкой области, но называют «крайне маловероятным», что они продвинутся в этом направлении достаточно далеко, чтобы поддержать операции в других местах.

По данным ISW, украинские силы в настоящее время, вероятно, проводят ограниченный боевой отход в восточной части Бахмута, однако «пока еще слишком рано оценивать намерения украинских войск полностью отойти из города».

По данным аналитиков, РФ продолжает испытывать и дефицит боеприпасов, а российский оборонно-промышленный комплекс не может устранить этот дефицит в ближайшей перспективе.

ISW также сообщает о конфликте между высокопоставленными военачальниками РФ, что, вероятно, «сугубит последствия катастрофических потерь личного состава и живой силы».

Российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки к северо-западу и югу от Кременной.

Российские силы продолжали наносить наземные удары в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка. Российский источник утверждал, что российские войска продвинулись к Первомайскому, в 8 км к северо-западу от Донецка.