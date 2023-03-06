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Армения отрицает перестрелку на границе с Азербайджаном
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Нагорном Карабахе произошло столкновение между Арменией и Азербайджаном, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Информация Минобороны Азербайджана об обстреле на границе с Арменией в ночь на 6 марта не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении. Оно назвало заявление Баку дезинформацией.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что в ночь с 5 на 6 марта подразделения ВС РА (вооруженные силы Республики Армении) открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, это очередная дезинформация»,— говорится на сайте ведомства.

Вчера, 5 марта, в Нагорном Карабахе сообщили о диверсии со стороны Азербайджана. В результате погибли два человека. Минобороны Азербайджана назвало это «провокацией, совершенной незаконными армянскими формированиями».

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