Арману Дикому продлили срок ареста

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили арест ещё на месяц, до 7 апреля этого года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный следственный суд города Алматы.

«6 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля 2023 года», - говорится в сообщении суда.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что Дикого Армана координировал куратор из КНБ.

«По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать «народный совет» для выдвижения единых ультимативных требований к властям», - заявил генпрокурор на заседании Мажилиса.

39-летний Арман Джумагельдиев был задержан 7 января 2022 года в Алматы. В феврале прошлого года сообщалось, что он переведён в следственный изолятор КНБ. Дикому Арману вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий, а также бандитизм, вымогательство и хищение оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

По предварительным данным МВД РК, он прибыл из-за границы в декабре прошлого года и находился в Алматы в период беспорядков 5-6 января.

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