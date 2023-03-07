Афганская торговля пострадала от экономического кризиса в Пакистане, - Торговая палата Афганистана

CentralAsia (CA) - Экономический коллапс Пакистана повлиял на торговлю между Кабулом и Исламабадом, заявила недавно Торгово-инвестиционная палата Афганистана (ACCI), пишет Тolonews.

По данным ACCI, товарооборот между Афганистаном и Пакистаном достиг почти 3 миллиардов долларов, но в последнее время он снизился.

Член ACCI Ханджан Алокозай сказал: «Наша торговля ухудшается день ото дня. Помимо влияния на экономику Пакистана, снижение стоимости пакистанских рупий также повлияло на импорт из Афганистана».

По мнению экономистов, экономический кризис в Пакистане не только влияет на жизнь афганских беженцев в Пакистане, но также окажет негативное влияние на экономическое положение людей в Афганистане.

Член Торгово-инвестиционной палаты Нангархара Залмай Азими сказал: «Экспорт продукции из Пакистана в Афганистан сократился. Причина в том, что в Пакистане экономический кризис, а цены на газ и нефть выросли в три раза. Правда в том, что Афганистан также сталкивается с проблемами из-за экономического кризиса в Пакистане».

Экономист Абдул Насир Риштиа сказал: «Пакистан является одним из торговых партнеров Афганистана… Всякий раз, когда в Пакистане происходит экономический кризис и люди теряют возможность покупать вещи, мы не можем экспортировать в эту страну».

По сообщениям пакистанских СМИ, экономический кризис в Пакистане повлиял на стоимость пакистанских рупий. Цены также выросли в Пакистане.

Статистическое бюро Пакистана сообщило в среду, что месячная инфляция, измеряемая корзиной продуктов, называемой индексом потребительских цен (ИПЦ), подскочила до 31,6% в феврале в годовом исчислении.

Согласно имеющимся данным, в прошлом месяце цены росли самыми быстрыми темпами за всю историю страны, а расходы на еду, напитки и транспорт привели к росту инфляции до такой степени, что аналитики опасаются, что «семьям придется делать выбор и жертвовать», сообщает пакистанская ежедневная газета Dawn. .

По данным исследовательской фирмы Arif Habib Ltd, это был самый высокий годовой показатель с момента получения данных, то есть с июля 1965 года, и ожидается, что в ближайшие месяцы он еще больше возрастет. Инфляция превысила 30 процентов в прошлом месяце после того, как оставалась выше 20 процентов в течение восьми месяцев с июня по январь. Инфляция в феврале прошлого года составила 12,2%, сообщает Dawn.

Расходы в четырех категориях: транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табак, отдых и культура - выросли примерно вдвое. Цены в феврале выросли на 4,3% по сравнению с январем, что является самым высоким показателем с октября (4,7%).

Более того, правительство Пакистана затягивает пояса, стремится увеличить доходы за счет налогов и допустило обесценивание своей валюты, поскольку оно прорабатывает сделку с Международным валютным фондом (МВФ) для обеспечения финансирования на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщает Dawn.