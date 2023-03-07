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Число погибших в землетрясениях в Турции и Сирии выросло до 52 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 46 104 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24.

«Сегодня, когда позади четвертая неделя после землетрясений, мы более четко видим масштабы пережитой нами катастрофы и глубже чувствуем боль наших потерь»,— сказал Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что в ближайшие два месяца власти страны собираются начать строительство 244 тыс. зданий и 75 тыс. домов сельского типа в пострадавших районах. По его словам, всего в этих регионах построят 488 тыс. новых домов.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию.

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