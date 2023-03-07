Турецкая оппозиция назвала соперника Эрдогана на выборах президента

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии 74-летнего Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, сообщает газета Sabah.

По ее данным, шесть партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление.

Имя Кылычдароглу в качестве кандидата от оппозиции обнародовал председатель партии «Счастье» Темель Карамоллаоглу. Именно в штаб-квартире партии проходила встреча «стола шести» (так в Турции эксперты и журналисты называют собрания оппозиционного блока), по итогам которой ожидалось обнародование имени кандидата от оппозиционного альянса.

Кылычдароглу будет оппонировать кандидату «Республиканского альянса», действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

В турецких политических кругах Кылычдароглу считается наименее сильным кандидатом из всех оппозиционных.

Кемаль Кылычдароглу работал специалистом по счетам, в 1983 году был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Далее некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка «Türkiye İş Bankası».

На выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. 22 мая 2010 года избран председателем Республиканской народной партии. Сейчас исполняет обязанности на этом посту.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с пиком туристического сезона, поэтому их лучше перенести.