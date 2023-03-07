Путин созвонился с президентом Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 11:26, 07 марта 2023
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CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсуждали развитие отношений между странами, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщает Кремль.
Пресс-служба президента Узбекистана на момент публикации материала не сообщала о беседе двух лидеров.
Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 16 февраля, тогда они тоже обсуждали сотрудничество в торговле. До этого, в начале января, Путин и Мирзиёев созванивались для обсуждения энергетики. Тогда президенты договорились наращивать товарооборот.
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