Путин созвонился с президентом Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсуждали развитие отношений между странами, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщает Кремль.

Пресс-служба президента Узбекистана на момент публикации материала не сообщала о беседе двух лидеров.

Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 16 февраля, тогда они тоже обсуждали сотрудничество в торговле. До этого, в начале января, Путин и Мирзиёев созванивались для обсуждения энергетики. Тогда президенты договорились наращивать товарооборот.