Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.

Указами Владимира Зеленского сняты:

Александр Якушев с должности заместителя главы СБУ;

Александр Провоторов с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;

Борис Безрукий с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;

Эдуард Федоров с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.

Назначены:

Олег Храмов на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;

Олег Красношапка на должность начальника Управления СБУ в Сумской области.

В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств. С января в Украине произошло несколько громких отставок.