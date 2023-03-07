Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

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- 12:11, 07 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.
Указами Владимира Зеленского сняты:
Александр Якушев с должности заместителя главы СБУ;
Александр Провоторов с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
Борис Безрукий с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;
Эдуард Федоров с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.
Назначены:
Олег Храмов на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
Олег Красношапка на должность начальника Управления СБУ в Сумской области.
В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств. С января в Украине произошло несколько громких отставок.