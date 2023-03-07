Генпрокуратура Турции запросила 3000 лет тюрьмы для исполнительницы теракта в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Генеральная прокуратура Турции попросила суд назначить наказание в три тысячи лет тюрьмы гражданке Сирии Ахлам Альбашир, совершившей теракт на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября прошлого года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Отмечается, что в обвинительном акте генпрокуратура запросила 7 пожизненных сроков для сирийки в связи с умышленным и антигосударственным характером преступления. По версии правоохранительных органов, именно Альбашир оставила сумку со взрывным устройством, которое позже сдетонировало. Слушания по делу о теракте пройдут с 9 по 11 мая 2023 года в суде Стамбула. Всего в обвинительном заключении фигурируют 36 человек, сообщает Anadolu

Ранее в Турции арестовали 17 подозреваемых в причастности к подготовке теракта на улице Истикляль. Задержанных обвинили «в нарушении единства и целостности государства, преднамеренных убийствах и покушениях на убийства».

В результате теракта погибли 6 человек, еще 81 получил ранения. МВД страны заявило, что за взрывом стоят сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.