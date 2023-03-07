Выросла в Монголии и ее мечта | Документальный фильм DW

CentralAsia (MNG) - Отго (Отгонцэрэн Лувсанцэрэн) — младший ребенок кочевой семьи в пустыне Гоби. Они зарабатывают на жизнь разведением крупного рогатого скота. Отго любит свою жизнь, в гармонии с природой и старыми традициями. Еще она мечтает стать танцовщицей оперного театра в Улан-Баторе.

В Монголии молодое поколение все чаще отказывается от традиционной жизни. Мечта Отго унесла бы ее далеко от семейной юрты. Она хочет стать танцовщицей, а позже учителем танцев. Ее родители оставляют ей решать, как она хочет построить свою жизнь. Они соглашаются поддержать ее, если она возьмется за свое великое дело.

Между тем, Отго стала почти незаменимым помощником в семье. Она встает рано утром, чтобы напоить верблюдов вместе с отцом, и ее наполняет гордость, что она может помочь своей семье. Захватывающий дух пейзаж пустыни Гоби и крепкие связи между различными семьями кочевников не позволяют Отго следовать своей мечте.

История Отго рисует портрет ее мира, мужчин и женщин, которые долгое время передавали свою культуру из поколения в поколение, глазами ребенка.

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