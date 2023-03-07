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Невероятно реалистичные карандашные рисунки от монголки

CentralAsia (MNG) -  Талантливая монгольская художница Бүжүүлэн Бэрхээдэй, внучка известного монгольског писателя Гаадамба Шанжмятав творит чудеса с помощью набора цветных карандашей. Её картины сложно отличить от фотографий, настолько они реалистичны!

Эта монголка очень трудолюбива, учится и живет в Японии. Художница совсем недавно начала рисовать цветными карандашами, но уже успела создать большое количество работ за короткое время и стала хорошо известна многим благодаря соцсетям.

Предлагаем вам взглянуть на эти великолепные картины и восхититься талантом девушки.

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