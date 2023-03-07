В Монголии возобновлено бурение литиевых солей

CentralAsia (MNG) - Компания ION Energy Ltd. сообщила инвесторам, что возобновила бурение скважин на воду на литиевом месторождении Ургах-Наран в Монголии.

Компания, которая стремится специализироваться на разведке и разработке литиевых солей, в своем заявлении сообщила, что на данный момент в рамках проекта было пробурено три скважины на воду, в общей сложности 682 метра бурения, чтобы вернуть литий.

Буровые скважины UNWH-01 и UNWH-02 были пробурены на глубину 300 метров каждая, в то время как скважина UNWH-03 в настоящее время находится на глубине 82 метра и продолжается.

«Ранее сообщая о хороших результатах бурения литологических скважин, компания теперь рада сообщить, что мы заканчиваем нашу третью скважину на воду в очень обнадеживающем проекте Ургах-Наран», — сказал исполнительный директор Али Хаджи.

«До недавнего времени команда ION предполагала, что не сможет вернуться на площадку и возобновить этот этап нашей программы бурения до более теплой погоды, в конце марта».

«Мы рады, что уже располагаем оборудованием, необходимым для отбора проб из желонки, испытаний насосов и гидрогеологических испытаний, чтобы ускорить расчеты предполагаемых ресурсов на Ургах-Наране».

Ожидается, что отбор проб начнется в ближайшие недели, добавили в компании.

Кроме того, ION отметила, что привлекла дополнительно 40 000 канадских долларов капитала за счет размещения 100 000 новых акций по цене 40 центов каждая. Между тем, некоторым консультантам и инсайдерам компании было предоставлено в общей сложности 2,07 миллиона поощрительных опционов на акции по 30 центов каждый на срок до двух лет.

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