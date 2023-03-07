Глава МИД Монголии впервые с момента установления дипотношений посетит Узбекистан

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит Узбекистан с официальным визитом 8-9 марта по приглашению министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова. Об этом сообщает Монцамэ.

В ходе визита глава монгольской дипломатии встретится с руководством правительства Узбекистана, проведет официальные переговоры со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым. Запланированы двусторонние встречи с представителями министерств торговли, инвестиций, сельского хозяйства и транспорта. Ожидается, что повестка дня в ходе этих встреч будет охватывать углубление монголо-узбекского сотрудничества, включая расширение торгово-экономического сотрудничества и обмен мнениями по международным и региональным вопросам.

По сообщению МИД Монголии, предстоящий визит станет первым визитом на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений с Узбекистаном в 1992 году.

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