Новый постпред ВОЗ в Монголии вручила верительные грамоты

CentralAsia (MNG) -

6 марта новый постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии доктор Сокорро Эскаланте вручила свои верительные грамоты министру иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Монголии.

В сообщении говорится, что Батцэцэг поздравила доктора Сокорро Эскаланте с ее назначением постоянным представителем ВОЗ в нашей стране и поблагодарила организацию за ее ценный вклад в расширение эффективного взаимодействия между Монголией и ВОЗ и реализацию политики и целей, направленных на защиту здоровья населения нашей страны.

Д-р Сокорро Эскаланте, в свою очередь, отметила, что ВОЗ и Монголия совместно работают над дальнейшим укреплением двустороннего сотрудничества. Подчеркнув, что правительство Монголии уделяет особое внимание здоровью населения и выдвигает конкретные предложения, Сокорро Эскаланте выразила готовность сотрудничать в этом контексте.

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