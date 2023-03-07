210 тысяч тонн угля продано через Фондовую биржу Монголии

CentralAsia (MNG) - С 12 января этого года через Фондовую биржу Монголии реализовано 210 000 тонн угля от компаний “Эрдэнэс Тавантолгой” и “Энерджи ресурс”. Продажа осуществлена в соответствии с постановлением Правительства № 466 от 14 декабря 2022 года “О порядке проведения открытых торгов углем на экспорт в электронной форме”.

С 16 по 19 января Монголия осуществила транспортировку угля, проданного в ходе первых онлайн-торгов через биржу.

Впервые в Монголии уголь был продан на фондовой бирже, и первый эксперимент по его транспортировке на погранпункт Ганцмод был успешно завершен национальным экспортером, частной компанией “Энерджи ресурс” и государственной компанией “Эрдэнэс Тавантолгой”.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения