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210 тысяч тонн угля продано через Фондовую биржу Монголии

CentralAsia (MNG) -  С 12 января этого года через Фондовую биржу Монголии реализовано 210 000 тонн угля от компаний “Эрдэнэс Тавантолгой” и “Энерджи ресурс”. Продажа осуществлена в соответствии с постановлением Правительства № 466 от 14 декабря 2022 года “О порядке проведения открытых торгов углем на экспорт в электронной форме”.

С 16 по 19 января Монголия осуществила транспортировку угля, проданного в ходе первых онлайн-торгов через биржу.

Впервые в Монголии уголь был продан на фондовой бирже, и первый эксперимент по его транспортировке на погранпункт Ганцмод был успешно завершен национальным экспортером, частной компанией “Энерджи ресурс” и государственной компанией “Эрдэнэс Тавантолгой”.

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