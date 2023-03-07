Союз строителей Монголии и правительство Бурятской респулики РФ заключат соглашение о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - 3 марта 2023 года в офисе Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, РФ состоялась встреча министра строительства и ЖКХ РБ Н.Ю. Рузавина и представителей монгольского бизнеса из сферы строительства - г. Ц.Эрдэнэбилэг, вице-президента Союза строителей Монголии, генерального директора ООО «Манлай Инвестмент», г. Ц.Бөхбаатар, генерального директора ООО «Бухбат», г. Х.Өнөрцэцэг.

В ходе беседы пришли к выводу о необходимости заключить Соглашение о сотрудничестве между Союзом строителей Монголии и Правительством РБ.

Данное соглашение планируется заключить на строительной выставке «Стройиндустрия-2023», которая пройдет с 5 по 7 апреля 2023 года.

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