Два экс-президента Монголии дадут показания по делу о кредитах Банка развития

CentralAsia (MNG) - Два бывших президента Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и Халтмаагийн Баттулга выступят в качестве свидетелей на парламентских слушаниях по расследованию деятельности государственного Банка развития. Об этом в понедельник сообщил руководитель парламентской комиссии Баттөмөрийн Энхбаяр.

Также показания дадут бывшие министры финансов Сангаажавын Баярцогт и Чимэдийн Хурэлбаатар, который в настоящее время занимает пост министра экономики.

"Всего 210 должностных лиц вызваны в качестве свидетелей на третьи слушания по делу о Банке развития. Среди них бывшие президенты Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и Халтмаагийн Баттулга, экс-министры финансов Санжавын Баярцогт и Чимэдийн Хурэлбаатар", - сказал на брифинге глава временной парламентской комиссии, которая расследует дело Банка развития.

Свидетелями также выступят несколько бывших депутатов парламента и владельцы крупных коммерческих компаний. Депутат подчеркнул, что привлечение политиков к парламентским слушаниям как свидетелей не означает, что они сами обвиняются в правонарушениях. По его словам, работа комиссии направлена на то, чтобы установить, как выдавались и погашались кредиты из бюджетных денег Банка развития.

Слушания пройдут 13-17 марта и будут показаны в прямом эфире Общественного телевидения. Баттөмөрийн Энхбаяр напомнил, что комиссия уже провела два заседания в январе и феврале. Ожидается, что после третьих слушаний будет выпущен отчет комиссии о проделанной работе.

О деле Банка развития

Банк Развития Монголии власти страны создали в 2011 году для финансирования долгосрочных экономических проектов. По информации монгольских СМИ, кредиты выдавались влиятельным политикам и приближенным к ним лицам. Судебные разбирательства о злоупотреблениях бюджетными деньгами и нецелевом использовании заемных средств тянулись годами. Многие фигуранты этих дел избирались в парламент и получали депутатскую неприкосновенность.

Через 10 лет после создания Банка развития доля проблемных кредитов в его портфеле достигла 50%. Весной 2022 года премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ открыто заявил о коррупционных схемах в Банке развития. Во время акций протеста в декабре 2022 года граждане требовали наказать получателей кредитов Банка развития.

Источник: ТАСС

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