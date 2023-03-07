На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6 произошло в регионе Давао на Филиппинах, сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

Землетрясение произошло в провинции Давао-де-Оро в Давао. Очаг располагался в 63,7 км от города Давао - административного центра региона и главного порта острова Минданао.

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что очаг залегал на глубине 10 км.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили о том, что ожидаются афтершоки.

На данный момент данных о жертвах и ущербе не поступало.