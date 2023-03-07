На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6
- Азия и мир, общество
- 14:34, 07 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6 произошло в регионе Давао на Филиппинах, сообщает сайт Геологической службы США (USGS).
Землетрясение произошло в провинции Давао-де-Оро в Давао. Очаг располагался в 63,7 км от города Давао - административного центра региона и главного порта острова Минданао.
В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что очаг залегал на глубине 10 км.
В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили о том, что ожидаются афтершоки.
На данный момент данных о жертвах и ущербе не поступало.
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