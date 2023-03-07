Талибы аннулируют односторонние разводы афганок с мужьями-абьюзерами, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан», контролирующее власть в Афганистане с августа 2021 года, аннулирует разводы афганок с мужьями, которые подвергали их насилию или были наркоманами. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналистам издания удалось пообщаться с несколькими женщинами, которые столкнулись с требованием вернуться к мужьям. Замуж все они были выданы принудительно, причем некоторые в тот момент являлись несовершеннолетними. Будучи замужем, они в той или иной мере подвергались насилию со стороны мужей, некоторым приходилось жить с наркоманами.

В итоге собеседницы издания принимали решения развестись в одностороннем порядке — без согласия мужей, ранее такое было возможно в Афганистане. Однако позже, когда к власти пришли талибы, данные разводы были аннулированы, женщин стали принуждать вернуться к мужьям-абьюзерам, несмотря на угрозу здоровью и жизни этих афганок.

По оценкам судей и адвокатов, работавших при предыдущем правительстве Афганистана, тысячи женщин, которые ранее развелись без согласия мужа, теперь находятся в опасности, им грозит тюремное заключение и репрессии, если они откажутся аннулировать свои разводы и не вернутся к бывшим мужьям.

«Изменения в законах о браке в Афганистане — еще один мучительный пример того, как талибы лишают женщин их прав. Правление талибов также серьезно ограничило их доступ к образованию и трудоустройству, запретило им посещать общественные парки и обязало носить ультраконсервативную женскую одежду», — напоминает The Washington Post.

Добавим, что ущемление прав женщин режимом талибов является одной из ключевых причин, почему правительство радикалов до сих пор не признано ни одним государством в мире. Однако при этом ряд стран активно сотрудничает с талибами по гуманитарным и по экономическим причинам, а также в интересах собственной безопасности.