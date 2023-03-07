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50 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции и один летальный исход от нее, а также 14 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 408 343 случая КВИ+ и 90 881 случай КВИ-. От коронавирусной инфекции общее число летальных исходов достигло 13 847.

На 7 марта лечение получают 1 684 человека (1 509 КВИ+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 556 человек. В тяжелом состоянии – четверо заболевших, в крайне тяжелом – двое, еще один пациент находится на аппарате ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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