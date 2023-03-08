У следователей нет доказательств причастности определенной страны к подрывам «Северных потоков», - СМИ

CentralAsia (CA) - Разведки Европы и США не перехватывали сообщений российских или украинских официальных лиц, которые позволили бы однозначно доказать их причастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Однако в последнее время появляются доказательства того, что подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группа, которая действовала без ведома правительства Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источники WP назвали маловероятным то, что в правительстве Украины могли санкционировать подрыв «Северных потоков». При этом у спецслужб есть доказательства того, проукраинские лица или организации обсуждали возможность подрыва газопроводов до того, как это произошло. Источники WP отметили, что сообщения об этом обнаружили только после того, как западные спецслужбы начали расследовать подрыв «Северных потоков».

По информации WP, у спецслужб также есть данные о возможной причастности России к произошедшему с «Северными потоками». По словам собеседников WP, за несколько недель до взрывов рядом с местами, где были повреждены газопроводы, были обнаружены российские военные корабли.

При этом, как пишет WP, у спецслужб до сих пор нет улик, которые позволили бы связать с подрывом конкретную страну. В Белом доме также с осторожностью относятся к информации о возможном участии украинских диверсантов в подрыве «Северных потоков».

Накануне The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. По информации Die Zeit, судно, с которого вероятнее всего провели подрыв газопроводов, арендовала принадлежащая двум гражданам Украины компания из Польши. Заказчиков диверсии пока найти не удалось.

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток—1» произошли утечки, которые стали следствием нескольких мощных взрывов. После инцидента расследования начали Дания, Германия и Швейция. Ответственность за произошедшее не взяла ни одна страна.