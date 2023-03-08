Компания из Саудовской Аравии построит в Казахстане ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт

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CentralAsia (KZ) - Компания из Саудовской Аравии ACWA Power построит в Жетысуской области ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт. Соответствующее соглашение было подписано 1 марта в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

В ходе рабочей поездки в Саудовскую Аравию министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев провели переговоры с главой Минэнерго Королевства принцем Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом и руководителями крупнейших компаний этой страны — Saudi Aramco, SABIC и ACWA Power.

Последняя взяла на себя обязательства по возведению ветровой электростанции, а также по финансированию проекта и эксплуатации сооружения.

Отмечается, что строительство начнется в 2025 году.

«Реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии в стране», — говорится в сообщении Минэнерго центральноазиатской республики.

Саудовская компания ACWA Power активно работает и в других странах Центральной Азии. В частности, в Узбекистане она строит несколько электростанций общей стоимостью свыше $2,5 млрд.

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