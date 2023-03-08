Амнистию депортированных мигрантов поддержали в Госдуме России, - СМИ

CentralAsia (CA) - Амнистия депортированных ранее трудовых мигрантов за мелкие нарушения поможет решить кадровые проблемы сфер строительства и ЖКХ, считает зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов, передает «Интерфакс».

«Конечно мы не говорим о том, что нужно возвращать людей, которые занимались противоправным ремеслом. Но, например, амнистия тем, кто нарушил сроки пребывания или совершил административные правонарушения, но никому не навредил, по моему мнению, возможна», — сказал Кирьянов.

Он отметил, что сегодняшняя структура рынка труда дает сбой как в сфере строительства, так и в части поддержания инфраструктуры системы ЖКХ.

«Поэтому если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы то уж точно не должны этому сопротивляться», — отметил Кирьянов.

Также о рассмотрении этого вопроса говорил в интервью «Интерфаксу» депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

«Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, если потребуется. Например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовым мигрантам, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима», — сказал Ресин.

Ранее необходимость амнистии депортированных из РФ иностранных строителей отмечал и президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

«Я думаю, что сейчас настало время отработать механизм так называемой амнистии в вопросах иностранной рабочей силы, депортированной с территории РФ. Потому что иностранная сила нужна, они имеют опыт работы на территории РФ, производственные навыки», — отмечал Глушков.