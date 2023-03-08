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Россия и Украина обменялись военнопленными
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило, что 7 марта в результате переговоров с Украиной были возвращены 90 российских военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных.

Минобороны РФ отмечает, что в плену российским военным грозила смертельная опасность. «Всем освобожденным из украинского плена оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Освобожденные из плена российские военные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях МО»,— говорится в сообщении ведомства.

Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула бойцов ВСУ, нацгвардейцев, пограничников. «Среди них — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления»,— уточнил Ермак.

Стороны регулярно сообщают об обмене, в последний раз — 16 февраля. Тогда Россия вернула 101 военнослужащего, а Украина — 100 военных и одного гражданского.

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