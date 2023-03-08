В Египте обнаружена древняя статуя сфинкса, напоминающего чертами лица императора Клавдия, - СМИ

CentralAsia (CA) - В древнем храме на юге Египта археологи обнаружили статую улыбающегося сфинкса, чертами лица напоминающего римского императора Клавдия, сообщает Министерство древностей страны, передает BBC.

Находка была сделана неподалеку от храма богини неба Хатхор - одного из наиболее хорошо сохранившихся древнеегипетских святилищ. Оно расположено в провинции Кена, примерно в 450 км к югу от Каира.

Поразительное сходство известнякового сфинкса с «улыбающимся лицом и двумя ямочками» (так статую описывают в министерстве) с изображениями императора Клавдия заставило археологов предположить, что именно этого древнеримского правителя пытался изобразить древний скульптор.

В отличие от всемирно известного Большого сфинкса Гизы, высота которого составляет 20 метров, улыбающийся сфинкс-Клавдий размером примерно в человеческий рост: длина тела лежащей статуи - порядка 2 метров.

Именно при Клавдии, жившем в I в. н.э., римские войска в результате серии завоевательных походов (41-54 гг.) завоевали северную часть Африки, установив на территории современного Египта римское владычество.

Как уточнили в министерстве, археологи продолжают изучать оставленные на постаменте сфинкса отметины, по которым статую можно было бы «идентифицировать» более точно.

Неподалеку от сфинкса были найдены и еще несколько древнеегипетских артфактов, в числе которых - каменная плита римской эпохи, надписи на которой высечены как на латыни, так и египетскими иероглифами.

Экономика Египта, в значительной степени зависящая от туристической отрасли, в последние годы сильно пострадала от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Некоторые эксперты видят в громком заявлении археологов очередную попытку египетских властей вернуть в страну туристов.