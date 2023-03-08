Глава Минэнерго Казахстана назвал справедливый «ценовой коридор» на нефть

Nick Oxford/Reuters

CentralAsia (KZ) - Казахстан считает для себя справедливой цену от $65 за баррель нефти, сообщил «РИА Новости» министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Министр добавил, что возможные скачки мировых цен на этот вид топлива будут зависеть от развития ситуации в Украине. «Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более $65 за баррель», — отметил Акчулаков в рамках конференции международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в США.

Bloomebrg пишет, что производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия, чтобы увеличить поставки в европейские страны для снижения их зависимости от России. По словам собеседников агентства, компании республики также настороженно относятся к поставкам через трубопровод «Дружба» из-за возможности увеличить свою прибыль, обращаясь к другим путям для экспорта.

Поскольку Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт шел через Россию по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. По данным Reuters, за прошлый год республика нарастила поставки нефти в обход России. Агентство подсчитало, что всего в обход было экспортировано 1,8 млн т нефти — это 36 тыс. баррелей в сутки, показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом.

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