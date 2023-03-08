Пригожин заявил о взятии ЧВК «Вагнером» всей восточной части Бахмута

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CentralAsia (CA) - Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Бахмута, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его аудиосообщение размещено в телеграм-канале его пресс-службы.

«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — заявил он.

По данным «Яндекс.Карт», восточнее указанной Пригожиным реки находятся в основном кварталы с частными домами, однако западнее берега Бахмутки уже располагается центр города.

Накануне Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Бахмуте. Он рассказал, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Украинские силы не испытывают нехватки боеприпасов или вооружения, подчеркнул основатель «Вагнера».

6 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин указывал, что российские силы контролируют «практически половину Артемовска (украинское название Бахмут)», а город находится в оперативном окружении.

Бахмут, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, «является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе». Когда российские силы возьмут его под полный контроль, станут возможны «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».