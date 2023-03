Группа THE HU впервые в мире проведет рок-концерт в виртуальном мире

CentralAsia (MNG) - Организаторы подчеркивают, что концерт, организуемый с использованием технических достижений, является реальным примером того, как наша страна может экспортировать свои интеллектуальные творения и ввозить из-за рубежа твердую валюту

THE HU, основанная в 2016 году, представляет собой монгольскую рок-группу, которая сочетает монгольскую национальную музыку с рок-музыкой. Группа, которая семь месяцев в году выступает по всему миру, имеет миллионы и миллионы поклонников.

Группа THE HU при поддержке финансовой ассоциации АРД впервые в мире собирается провести рок-концерт в виртуальной среде, который будет называться «THE HU in the Metaverse». Зрители могут смотреть его из любой точки мира. Аватары, представляющие и зрителей, и музыкантов THE HU, музыкальные инструменты и декорации - созданы с использованием передовых технологий.Отметим, каждая часть концерта будет проходить на фоне монгольской природы, которые тоже будут созданы в виртуальной среде.

Первый в мире мета-рок-концерт состоится 30 марта. Мероприятие состоится в виртуальной среде и его можно будет посмотреть из любой точки мира. Билеты продаются в виде NFT.

Молодежь нашей страны ворвётся в новые социальные отношения, основанные на трехмерном виртуальном мире, называемом метавселенной. Организаторы подчеркнули, что это реальный пример того, как мы можем экспортировать свои интеллектуальные творения и ввозить из-за границы твердую валюту.

