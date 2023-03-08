Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл хочет превратить Монголию в «цифровую первую» страну

CentralAsia (MNG) - Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, которая хочет превратить Монголию в «цифровую первую» страну и помочь молодым людям, особенно девочкам в этой малонаселенной стране с населением 3,3 миллиона человек, научиться программировать. Она рассказала Associated Press о преследовании в Интернете, будучи молодой женщиной-политиком, и об уникальном положении Монголии как демократической страны, расположенной между Россией и Китаем. По данным Всемирного банка, более 84% населения Монголии подключено к Интернету, по сравнению с 18% десять лет назад.

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл хочет превратить Монголию в «цифровую первую» страну и помочь молодым людям, особенно девочкам в этой малонаселенной стране с населением 3,3 миллиона человек, научиться программировать.

За время работы в управлении цифрового развития и связи Монголии, в том числе в течение года в качестве вице-министра, 30-летняя Болор-Эрдэнэ работала над оцифровкой государственных услуг страны, чтобы людям в отдаленных районах не приходилось тратить долгие дни на поездки и ожидание в очередях для доступа к такие вещи, как продление паспорта или подача налогов.

Сегодня Болор-Эрдэнэ заканчивает стажировку в Оксфордском университете и ведет программу Girls Code, которая обучает компьютерному программированию девочек из неблагополучных общин и кочевых семей.

-Почему этот проект оцифровки был так важен?

- Монголия — одна из самых малонаселенных стран мира. У нас есть кочевые общины, живущие в сельской местности. В отличие от горожан, кочевникам приходилось ехать 5-10 часов только для того, чтобы добраться до своего государственного учреждения.

А потом они, знаете ли, должны были бы остаться там на неделю, чтобы дождаться паспорта или вернуться. Так что теперь это очень удобно. И одна из вещей, которые мне нравятся в Монголии, это то, что теперь вы можете увидеть пастуха на лошади посреди ниоткуда, использующего e-Mongolia и регистрирующего компанию, или получающего удостоверение личности, или просматривающего их социальное обеспечение и т. д.

- Как обстоят дела с доступом в Интернет в Монголии?

- У нас в Монголии 330 небольших деревень и городов. Это очень большая страна с населением 3,2 миллиона человек, и самое главное, над чем я работала, — это доступ к цифровым технологиям — я хотела обратиться к людям, у которых нет постоянного доступа к Интернету. Это сообщества, которые должны быть связаны, чтобы быть хорошо информированными. Так что теперь у нас есть интернет во всех 330 небольших деревнях и городах Монголии. И это относительно бесплатно, мы не заблокировали ни один веб-сайт или социальную сеть или что-то в этом роде. Так что на самом деле статистика наших расходов на социальные сети довольно высока.

Монголия — демократическая страна. И на самом деле очень интересно оказаться в затруднительном положении между Россией и Китаем и попытаться защитить нашу демократию. Когда они едут в Монголию, я знаю, что многие люди шокированы свободой слова. А сейчас с социальными сетями и интернетом многое выходит наружу. Например, в настоящее время премьер-министр Монголии ведет большую борьбу с коррупцией. Таким образом, многие депутаты подвергаются уголовному преследованию, уходят в отставку из-за проблем с коррупцией.

-Почему вы оставили свой государственный пост?

-Мое видение всегда заключалось в том, чтобы превратить Монголию в цифровую нацию, потому что экономика Монголии очень зависит от добычи полезных ископаемых. Я искренне верю, что цифровые технологии дадут нам второй шанс, и это будет второй сектор экономики в Монголии.

Когда я работала в правительстве, мне обычно задавали вопрос вроде: «О, чей ты помощник?» Или типа: «Ты здесь, чтобы работать официанткой?» Всякий раз, когда вы видите молодую женщину, это стереотип. И даже со стороны публики это необычный образ. А потом я получила много киберзапугивания со стороны старых политиков-мужчин, потому что они видели во мне конкурента. Но у меня также есть много молодых сторонников. Так что к тому времени, когда я ушла в отставку, мне нужно было уметь бороться против системы. Но мне, находясь в строю, бороться было практически невозможно. Я хотела уйти в отставку, а затем собрать вместе молодых людей, особенно женщин, а также реалистично рассказать им, каково быть молодой женщиной в правительстве.

-На какие изменения вы надеетесь в Монголии?

-Мне всегда жаль, что мир не знает, что происходит в Монголии, ничего не знает о том, что мы сделали, кроме Чингисхана, лошадей или этих типичных изображений. Я очень надеюсь, что мир узнает о современной Монголии. Я считаю, что это следующая скрытая жемчужина технологий.

-Как вы думаете, сможете ли вы лучше продвигать их теперь, когда вы организуете извне?

-Чего я, честно говоря, ищу и надеюсь достичь в будущем, так это смены поколений в правительстве. Монголия очень маленькая страна. Мы должны использовать молодые таланты. И если вы находитесь в правительстве 20-30 лет, не понимая современного мира и не желая принимать прогресс, права человека и т. д., вы не сможете добиться больших изменений.

Поэтому для того, чтобы создать перемены или создать это общество, мы хотим, чтобы молодые люди, особенно талантливые, хорошо образованные, настойчивые молодые люди, объединились.Я получаю много вопросов от выпускников Гарварда, которые являются монголами, но работают в США. Выпускники Кембриджа, Оксфорда, которые хотят присоединиться к правительству или хотят вернуться в Монголию и работать. Но они все еще находятся в раздумьях. Они не могут решить. Поэтому я надеюсь, что мы собираемся объединить этих молодых людей.

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