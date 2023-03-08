Около 80 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, а также 4 случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 408 422 случая КВИ+ и 90 885 случаев КВИ-.

На 8 марта лечение получают 1 712 человек (1 577 КВИ+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 135 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 577 человек. В тяжелом состоянии – четверо заболевших, в крайне тяжелом – двое.

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