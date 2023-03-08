США поддерживают сельских женщин-предпринимателей Монголии
CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты через USAID поддерживают сельских женщин-предпринимателей, которые сталкиваются с уникальными проблемами при получении доступа к финансированию, необходимому им для расширения своего бизнеса.
В рамках программы BEST, финансируемой USAID, USAID сотрудничал с Государственным банком Монголии для улучшения деловых навыков женщин-предпринимателей из 12 сельских провинций.
Женщины-предприниматели узнают о бизнес-моделях, маркетинге, человеческих ресурсах и управлении финансами в течение пяти недель, а затем подадут заявку на получение недорогого кредита в Государственном банке Монголии.
На сегодняшний день к этой совместной программе присоединились более 200 женщин.
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