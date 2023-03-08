Мохамед бин Твар аль-Кувари пригласил монгольские компании инвестировать в Катар

CentralAsia (MNG) - Состоялась деловая встреча Катара и Монголии для развития коммерческого сотрудничества.

Вчера в Дохе Катарская палата провела «Катаро-монгольскую деловую встречу», сопредседателями которой были первый вице-председатель Его Превосходительство Мохамед бин Твар аль-Кувари и глава Администрации Президента Монголии Его Превосходительство Содбаатар Янгуг, в присутствии многих бизнесменов из обеих стран, — сообщает Qatar Chamber.

На встрече были затронуты пути расширения сотрудничества между катарскими и монгольскими бизнесменами, а также инвестиционные возможности, доступные с обеих сторон.

Выступая на встрече, Его Превосходительство Мохамед бин Твар Аль Кувари сказал, что Государство Катар и Монголию связывают хорошие отношения, отметив, что у них есть общее желание укрепить свои отношения, особенно в экономической и коммерческой областях.

Он также указал, что Катар предлагает привлекательную инвестиционную среду, которая предусматривает множество стимулов и упрощений, позволяющих иностранным инвесторам полностью владеть различными секторами экономики и видами деятельности, в дополнение к передовой инфраструктуре и экономическим законам и законодательству, заверив, что эти привилегии помогли Катару стать ведущим местом для бизнеса и инвестиций.

Аль Кувари пригласил монгольские компании инвестировать в Катар и воспользоваться льготами, предлагаемыми иностранным инвесторам, и изобилием возможностей в различных секторах, подчеркнув, что рынок Катара является многообещающим и приветствует иностранные инвестиции.

Он также подчеркнул заинтересованность Катарской палаты в поощрении катарских бизнесменов инвестировать в Монголию, отметив, что Монголия обладает огромным потенциалом и многообещающими инвестиционными возможностями в различных секторах, таких как сельское хозяйство, продовольствие, туризм, горнодобывающая промышленность и другие.

Со своей стороны, глава Администрации Президента Монголии Его Превосходительство Содбаатар Янгуг высоко оценил хорошие отношения между его страной и Катаром, подчеркнув, что они стали свидетелями значительного роста за последние 25 лет, отметив, что Правительство Монголии привержено развитию торгово-экономических отношений с Катаром и поддержанию деловой активности.

Он отметил, что обе страны подписали ряд соглашений в различных секторах, выразив уверенность в том, что эти соглашения будут способствовать развитию торговли и инвестиций между обеими сторонами, указав, что делегация скомпрометировала 22 бизнесмена из 13 компаний, специализирующихся в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности и туризм.

Дуурэн Тумэнжаргал, генеральный директор Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, сообщил, что в состав делегации входит ряд бизнесменов, желающих расширить сотрудничество с катарской стороной в различных секторах, и призвал катарских инвесторов посетить Монголию, чтобы узнать об имеющихся там инвестиционных возможностях.

Он представил презентацию об экономике Монголии и инвестиционном климате, а также о возможностях в сельском хозяйстве, туризме, горнодобывающей промышленности и мясном производстве.

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