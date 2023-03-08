Монголия и Сингапур намерены сотрудничать в области инноваций и устойчивого зеленого развития

CentralAsia (MNG) - 9 марта в онлайн-режиме пройдет онлайн-семинар Сингапур-Монголия на тему «Движение бизнеса с помощью зеленых инициатив».

По словам организаторов мероприятия, на этой деловой встрече двух стран на этой неделе владельцы бизнеса с обеих сторон рассмотрят цифровизацию, инновации и зеленый бизнес как важный портал для перехода на новый уровень сотрудничества и развития между Монголией и Сингапуром.

Федерация бизнеса Сингапура, посольство Монголии в Сингапуре и Национальная торгово-промышленная палата Монголии совместно организуют эту онлайн-встречу для создания новых продуктов, раскрытия новых возможностей для бизнеса и обмена опытом в области инноваций, устойчивого зеленого развития и стратегий зеленого бизнеса.

На встречу приедут представители торговли, промышленности, гостиничных услуг и компаний по развитию инфраструктуры, чтобы узнать у опытных спикеров о соответствующих секторах бизнеса. Обе стороны обсудят укрепление потенциальных партнерских отношений на рынках обеих стран и создание новых бизнес-ценностей.

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