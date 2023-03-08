Новая железнодорожная линия Тавантолгой — Зуунбаян будет открыта

CentralAsia (MNG) - Меморандум о сотрудничестве между государственной акционерной компании «Монголын төмөр зам» и Монгольским профессиональным комитетом по импорту нефти был подписан.

В результате этого MоC компании и организации, работающие в стратегических областях, смогут снабжаться бензином по более низкой цене, а перегруженное движение грузовиков будет сокращено, что увеличит срок службы дорог.

1 февраля 2023 года Государственная акционерная компания «Монголын төмөр зам»-(«Монгольская железная дорога»), ООО «Тавантолгойн төмөр зам»-(«Таван-Толгойская железная дорога») и ООО «Mongolian Trans Line» совместно запустили пробную перевозку Тавантолгой — Цагаанцав.

Железная дорога Тавантолгой — Гашуунсухайт охватывает сомоны Цогцэций, Баян-Овоо и Ханбогд аймака Өмнөговь. Магистраль протяженностью 240 км от Тавантолгойского рудника до порта Гашуунсухайт с общей протяженностью 321,6 км, двумя станциями и шестью переходами.

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