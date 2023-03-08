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Катарско-монгольские парламентские группы дружбы провели встречу

CentralAsia (MNG) -  На встрече в воскресенье в Дохе парламентские группы дружбы между Катаром и Монголией обсудили парламентское сотрудничество между двумя сторонами, а также способы его укрепления и развития.

В ходе встречи катарскую сторону представлял Ахмед бин Хитми Аль Хитми, член Совета шуры и глава катарско-монгольской парламентской группы дружбы, а монгольскую сторону представляла Өнөрболор Дамдинсурэн, член монгольского парламента и глава член монголо-катарской парламентской группы дружбы, которая находится с визитом в стране.

На встрече присутствовали ряд их превосходительства членов Совета и членов парламентской группы дружбы. В нем также принял участие посол Монголии в Катаре Сэргэлэн Пурэв.

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