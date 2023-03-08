Выражена готовность к укреплению межпарламентских отношений между Японией и Монголией

CentralAsia (MNG) - 3 марта в ходе визита в Японию Председатель Великого Государственного Хурала г-н Занданшатар Гомбожав встретился и провел официальные переговоры со Спикером Палаты представителей г-ном Хироюки Хосода и Премьер-министром Японии г-ном Фумио Кисида.

Во время встречи со спикером Палаты представителей г-ном Хироюки Хосода спикер г-н Занданшатар подтвердил значение, которое Монголия придает отношениям и сотрудничеству с Японией, нашим третьим соседом, и свою приверженность дальнейшему укреплению этого «человеческо- центрированные» отношения и сотрудничество во всех секторах.

В ответ Спикер Палаты представителей г-н Хироюки Хосода сказал, что он очень рад тому, что этот официальный визит проходит с целью укрепления межпарламентских отношений наряду с возрождением отношений между людьми между нашими двумя странами, которые были прерваны в связи с влиянием распространения коронавирусной инфекции /COVID-19/.

В тот же день спикер г-н Занданшатар встретился с премьер-министром Японии г-ном Фумио Кисида и обсудил достижения в отношениях между нашими двумя странами. Со своей стороны, премьер-министр г-н Фумио Кисида выразил благодарность спикеру за личную встречу с ним и подтвердил важность, которую правительство Японии придает углублению отношений между Монголией и Японией, укреплению дружбы между народами наших двух стран, выявлению перспективы наших отношений на ближайшие 50 лет.

Подчеркнув тот факт, что углубление отношений с Японией, которая является нашим третьим соседом, является одним из приоритетных направлений нашей внешней политики, Спикер г-н Занданшатар выразил благодарность правительству и народу Японии за их щедрую поддержку и помощь во время переходный период к рыночной экономике в Монголии и попросил премьер-министра Японии г-на Фумио Кисида поддержать расширение традиционно дружественных отношений между нашими двумя странами.

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