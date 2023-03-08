Женщина-бригадный генерал из Монголии получила в США награду за смелость

Бригадный генерал БОЛОР Ганболд

CentralAsia (MNG) - Премию «Женская отвага» вручат десяти женщинам со всего мира за храбрость и лидерство в пропаганде мира, справедливости, прав человека и гендерного равенства.

Первая женщина-бригадный генерал Болор Ганболд из Монголии попала в список лауреатов премии International Women of Courage Award (международная премия «Женская отвага») за 2018 год. Премию ежегодно присуждает Государственный департамент США для женщин из разных стран, проявивших особую смелость.

Награды десяти женщинам со всего мира 8 марта вручит заместитель госсекретаря США Энтони Джон Блинкен. Ожидается, что на церемонии награждения выступит с речью и первая леди Джилл Трейси Джейкобс Байден.

В марте 2022 года президент Хурэлсух присвоил Болор Ганболд звание бригадного генерала, младший генеральский чин в ВС Монголии.

Первая женщина-бригадный генерал Монголии Болор Ганболд, которая ранее неоднократно служила в миссиях ООН, открыто заявляла о важности ограничения гендерного неравенства в монгольских вооруженных силах, а также в миротворческих миссиях ООН

«В 2010 году я была первой монгольской женщиной-штабным офицером в составе миссии ООН, которая дислоцировалась на территории Центральноафриканской Республике и Республики Чад. В моих первых командировках я получила огромный опыт и знания в совершении операций международной коалиции…», — сказала она.

Болор — не только одна из первыхженщин-курсантов Военной академии, но и первая женщина-офицер, окончившая Командно-штабной колледж ВВС в Алабаме, США, и первый монгольский офицер, работавший в штаб-квартире ООН по поддержанию мира.

Премия International Women of Courage Award вручается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительную храбрость и лидерство в пропаганде мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, часто подвергающихся большому личному риску и жертвам. С момента создания этой премии в 2007 году Государственный департамент наградил более 170 женщин из более чем 80 стран, — говорится в заявлении Госдепа.

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