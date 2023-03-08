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Министры образования Монголии и Австралии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн провел деловую встречу с министром образования Австралии Джейсоном Клэром для обмена мнениями о текущем состоянии монголо-австралийского сотрудничества в сфере образования и мероприятиях, которые будут реализованы в будущем. Встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации во главе с министром образования Монголии в Австралию с 6 по 10 марта.

В ходе встречи министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн выразил благодарность за то, что австралийская стипендиальная программа вносит важный вклад в повышение уровня образования монгольских студентов и попросил уделить особое внимание дальнейшему расширению сотрудничества в области образования между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями об увеличении 10 квот, ежегодно предоставляемых монгольским студентам австралийской стипендиальной программой, до 50 за счет совместного финансирования, а также о взаимодействии в совершенствовании системы образования Монголии и системы оценивания.

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