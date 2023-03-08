На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек

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CentralAsia (CA) - На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок»,— говорится в сообщении.

Поздним вечером 7 марта у здания грузинского парламента начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Принятие закона поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Законопроект приняли в первом чтении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето.