Чего хотят женщины? Инфографика

CentralAsia (CA) - 8 марта отмечается Международный женский день. Задумывавшийся изначально как день солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию, впоследствии он стал просто гендерным праздником, посвященным всем женщинам.

Ответить на вопрос, чего же они на самом деле хотят, пытались многие. Примечательное исследование на эту тему провели американские ученые, выяснившие, как менялись предпочтения женщин при выборе потенциального партнера на протяжении почти семи десятилетий. Проведя опросы и сопоставив их с историческими данными, они ранжировали искомые качества в порядке убывания.

Результаты исследования американских ученых были опубликованы в журнале Journal of Family Issues в декабре 2013 года. В нем изучались и мужские предпочтения в отношении женщин.

Как свидетельствуют результаты, в первой половине XX века женщины искали в мужчинах прежде всего зрелость, надежность и амбициозность (или трудолюбие). Начиная с конца 1970-х на первое место по важности вышла любовь. С тех пор она свои позиции не сдавала. В начале XXI века в топ-3 помимо нее входят те же зрелость и надежность, которые стабильно были в числе самых важных мужских качеств за всю историю наблюдений. За прошедшие годы зримо увеличилась роль образованности и коммуникабельности. После провала в 1970-х снова вернулись на высокие позиции желание иметь свой дом и завести детей. Больше внимания женщины стали обращать на внешность, меньше на амбиции и социальный статус. Политические, религиозные взгляды, умение готовить и вести хозяйство никогда не котировались высоко.

Подобные исследования — правда, не в такой исторической перспективе — проводили и в России. В частности, в 2021 году в опросе ВЦИОМа в топ-5 желаемых мужских качеств вошли честность, надежность, порядочность, мужественность и верность. В исследовании 2022 года от сервиса «Работа.ру» на первое место вышел интеллект. Также высокие позиции в нем заняло не охваченное американским исследованием чувство юмора.