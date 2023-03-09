В Грузии второй день идут массовые протесты против «закона об иноагентах». Полиция применила водометы и слезоточивый газ

CentralAsia (CA) - В Тбилиси после принятия во вторник в первом чтении закона об иностранных агентах начались акции протеста, которые продолжались два дня. В среду, 8 марта поздно вечером ситуация обострилась, когда часть митингующих начала окружать здание парламента.

По данным СМИ, протестующие разбили окна парламента, куда закидывали хлопушки и петарды. Paper Kartuli сообщает, что для разгона протестующих полиция применила водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как пишет издание, к вечеру 8 марта к зданию парламента были стянуты свыше 200 силовиков.

В первый день, 7 марта, протестующие стихийно собрались у здания парламента, а уже в среду на акцию протеста организованно пришли несколько колонн. Протестующие требовали отозвать законопроект из парламента и освобождения всех задержанных накануне. Ближе к ночи массовая акция протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Грузинские власти заявили, что акция протеста в среду приняла насильственный характер. Протестующих выдавили с площади у парламента и прилегающих улиц, спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели.

Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что многие пострадали от газа, дыма и давки, также сообщается о многочисленных задержаниях. А по официальным данным МВД страны, во вторник было задержано 66 человек, в среду – еще 10 человек.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.