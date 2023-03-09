В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Таджикистан, общество
- 10:15, 09 марта 2023
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 9 марта в 06:36 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана.
Эпицентр землетрясения находится в 50 км от границы Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.7. Глубина залегания источника составила 25 км.
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