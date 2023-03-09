За сутки в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 449 случаев коронавирусной инфекции.

На 9 марта лечение получает 1 731 человек (1 552 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 135 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 596.

Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – четверо пациентов, в крайне тяжелом – двое, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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Коронавирус в Казахстане

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